英國18歲新生代女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），由童星出身的她，自從在2016年演出恐怖影集《怪奇物語》中飾演11號神祕女孩後便爆紅，成公開打知名度，隨後又陸續在多部影集中演出而使人氣不斷攀升。而近日即將推出全新電影作品《天才少女福爾摩斯2》的她，卻在接受雜誌專訪時，除了公開自己遭到網路霸凌的的嚴厲批判外，也公開了自己曾遭超渣前男友公開「私下性事」的恐怖經歷。

米莉近日為宣傳新電影《天才少女福爾摩斯2》接受雜誌《Allure》的專訪，她透露自己在12歲時因《怪奇物語》爆紅後，就開始獨自承擔成名的各種黑暗面，酸民對於她的一舉一動都方大檢視、不斷批評，網路霸凌到她不再使用社群媒體，甚至開始懷疑自己，「當連你自己都還不知道自己是誰，就被如此仇恨，真的很難理解。他們到底討厭我什麼？我也不知道我是誰了」因此現在她的社群都由團隊統一管理，避免無故遭受攻擊。

不過，米莉透露自己出道以來最受到打擊的，還是遭到舊愛無情的背叛與傷愛，在她年僅16歲時曾與20歲的知名網紅亨特艾西莫維奇短暫交往，當她發現「這段感情相當不健康」後就分手，沒想到卻遭到男方在2021年於直播中毀滅式的爆料兩人的交往細節，並訕笑兩人在床上的性事，讓她形象瞬間跌入谷底，也讓當時正在埋頭拍攝《怪奇物語》第4季的米莉來說相當脆弱且痛苦，花了一年的時間才逐漸療癒好自己，透露「當你被如此公開羞辱，讓我感覺好失控與無助」。

而經過這一連串的打擊，米莉認為自己成長許多，也開始明白自己的價值在哪，對方並沒有從她身上剝奪什麼，只是感覺人生被翻過了一個很長的章節，如今重新找到人生目標的她，決定自己的職涯目的就是要幫助更多年輕人與年輕女性，讓大眾知道即使不是一個完美的人、也曾過錯誤的決定，仍然可以活出自己。

由米莉主演的《天才少女福爾摩斯2》將於11月4日於Netflix上線，續集中她飾演的「艾諾拉福爾摩斯」，將擔任起私家偵探接下首樁正式委託，尋找一名失蹤少女，令粉絲相當期待。