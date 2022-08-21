政府於2019年10月宣布國家「山林解禁」政策，方便民眾親山、愛山，依據消防署統計，消防機關2020年執行455件山域事故案件。民進黨立委江永昌則認為，行政院喊出「向山致敬」後，交通部觀光局卻只管「推事」，不可能走戒嚴時期「封山」、「全民禁止入山」的回頭路，因此應先聚焦在管制「商業團」。

江永昌透過臉書提出質疑，在既有的國安法、國家公園法、森林法、文資法之外，各地方政府還紛紛制定自治條例，而今體育署又端出「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」草案，台灣的登山活動既是「法規過剩」、又總讓人覺得不足。問題到底在哪？

江永昌表示，應該先聚焦在管制「商業團」，基於二個原因，首先，既然依靠山域活動的專業盈利，理應對團員的登山安全有更高注意義務。再者，隨著傳統登山健行協會的式微，參加商業團將會成為越來越高比例民眾親近山林的選擇，甚至將成為許多人進入登山活動的「第一次」。對民眾正確登山觀念的培養，商業登山團的角色會日益吃重。

他說，既然確立管制對象是有營利的商業團，在「手段」的選擇上自然是劃定登山活動業的範圍，就業者提供的服務內容監督、輔導升級。奈何行政院喊出「向山致敬」後，交通部觀光局卻只管「推事」，硬說「含交通、住宿、餐食的登山活動不是一種旅行業！」

行政院消保會只好責成體育署研擬「山域活動定型化契約應記載及不得記載事項」。然而這份法規命令納管商業團的同時，卻可能把非營利社團、甚至個人揪團行為也框進去。

江永昌說，問題就在於「定型化契約應記載不得記載事項」，並不是框定、管制「營利商業行為」的適當工具：這個消保法用來保護消費者的制度，在消保會的解釋適用下往往變成「只要有收錢、你就是業者」。換言之，大學登山社、甚至個人若常在網路上找人組團登山，形式上有向大家收交通食宿費，就不免有被框成「業者」、和商業團收到同樣密度管制的可能。

此外，體育署草案的另一大問題，明文排除了經登記的旅行業者。事實上旅行社一直有在開登山團，而旅行業有資本額門檻、規模往往大於多數的登山嚮導業者，有什麼理由讓旅行業的登山團豁免於保險、詳擬登山計畫、專業嚮導全程隨行的要求之外？