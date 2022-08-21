新竹市警察局第二分局埔頂派出所19日下午接獲郵局報案，指有民眾提領大筆款項疑似遭詐騙，員警趕抵現場發現該婦人正領出現金欲離去交付款項予車手，警員不厭其煩的勸阻，婦人還嫌警方莫名其妙，還好最後靠著護鈔，成功逮捕取款車手，共追回370萬現金。

警方指出，這名婦人是連續2次提取存款引起行員注意，並機警向警方報案，但員警到場時，婦人並不相信自己遭詐騙，還認為警方到郵局為了她1個人只是單純要提款而勞師動眾的，不僅深感不耐煩，還直呼警方莫名其妙。

但警方認為婦人就是遭詐騙，在勸阻不成後，最後靈機一動表示要幫忙「護鈔」載送其返家並聯繫家屬。

過程中得知，婦人才剛交付180萬元給取款車手，接續要再次交付190萬，警方因而暗中跟隨，最後在附近緝獲取款車手，並在邱姓車手的車內起獲先前交付的180萬詐騙款項，婦人這時才回神清醒知曉被詐騙，當場感謝轄區派出所鍥而不捨的積極介入，總共幫她追回370萬元積蓄。

警方調查後發現，這名婦人是接獲投資「生基位」的詐騙電話，對方以投資買入後，生基位可再高價賣出，獲利驚人，婦人不疑有它，欲交付370萬元，購買10個單位，還好最後為警方與郵局行員共同攔阻，並逮捕到不法車手，全案並擴大偵辦中。

新竹市警察局長郭士傑提醒，假投資詐騙慣用高投資報酬率的話術吸引民眾上當，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，立即撥打110或165反詐騙專線查證，多一分警覺，少一分損失。