國家通訊傳播委員會（NCC）公布的《數位中介服務法》草案，近日引起民眾與相關業者大力反彈，在「公共政策網路參與平台」上的意見徵詢投票，至今（21）日上午為止仍呈現反對票數逼近100％的驚人結果，民眾更在留言區指出，「NCC明明就是要行政中立的，我們偉大的蘇院長說停就停，你還跟我講NCC會中立！」
NCC目前已舉辦3場公開說明會，18日的說明會邀請資訊儲存服務及線上平臺服務業者與公協會參加，包括PTT、巴哈姆特、臉書及LINE等知名業者均表達憂慮，加上民眾激烈反彈，原定於25日舉辦的公聽會緊急喊卡，將延期舉辦。
但公聽會之所以暫停，傳出是因行政院長蘇貞昌定調要踩煞車，修法才暫時止步，且民進黨臉書在19日澄清「NCC沒有強推《數位中介服務法》」的貼文，更引起網友反彈，質疑NCC身為獨立機關，為何凡事卻「聽命於黨」。
截至今日上午11時為止，「公共政策網路參與平台」上針對《數位中介服務法》草案的意見徵詢，已獲得6591則留言討論，更有34487人進行投票，其中有34337人反對該草案，贊成（135）與無意見（15）總和僅150票，反對票占比高達99.56％。
對此，網友紛紛表達意見，「無意見跟贊成也太多人了吧」、「欸欸欸，雙標冥禁黨NCC明明就是要行政中立的，我們偉大的蘇院長說停就停，你還跟我講NCC會中立」、「沒想過我在解嚴的那年出生，今年卻需要為了發文寫買不到快篩跟雞蛋而道歉，還要為自己是台大畢業感到羞恥」。
#數位中介服務法 #NCC #蘇貞昌 #公共政策網路參與平台 #公聽會
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