南韓歌手南太鉉曾是韓男團WINNER成員，他在2016年因心理因素問題退團，此後開始走向失控之路，負面新聞不斷，今（20）日他被網紅徐敏在爆料吸毒，「南太鉉跟我是毒蟲」，掀起韓網討論，他的所屬公司也出面回應此事。

網紅徐敏在於2019年憑真人戀愛秀《Heart Signal 3》打開知名度，她在20日突然在IG曬出與南太鉉親密照，在貼文中控訴南太鉉涉毒並毆打她，「南太鉉吸冰毒（甲基苯丙胺），我的房間、公司櫃子裡還有他用的針筒，然後，他打我。」就在網友、粉絲紛紛陷入震驚後，徐敏在將該貼文刪除，緊接著又加碼5篇爆料文，寫下讓人不知所云的文字，「我手機裡有錄音」、「那時候愛著呢」，疑似當下情緒不太穩定，網友紛紛留言「警察找到徐敏看看到底發生什麼事吧！」、「你狀態還好嗎」、「是被盜號了嗎」。

網紅徐敏在IG PO出於南太鉉合照及爆料貼文。（圖／翻攝自seominjae IG）

針對此指控，南太鉉所屬經紀公司稍早表示仍在確認中，「為查證是否屬實，現在正前往會見當事人（南太鉉）。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！