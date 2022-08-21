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LEBRON THROWS IT DOWN OFF THE TATUM ALLEY OOP 🤯



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這下子克勞佛聯賽的主辦者賈瑪克勞佛臉上不只三條線了！刻意宣傳21日邀請包含詹姆斯、塔圖、穆雷、班凱羅、霍姆格倫等NBA球星參賽的克勞佛聯賽，卻因比賽場地溫度與濕度過高造成地板濕滑，詹皇還打到直接走進休息室，比賽也在次節就告取消。

這場半職業比賽可說未演先轟動，由於宣告詹姆斯即將參賽，讓大批西雅圖球迷凌晨就趕來場外搭帳篷排隊，甚至當場打起野球，也讓只能擠進3000人的場地根本無法容納那麼多的球迷進場，讓不少球迷只能在場外怒罵，沒想到最後場地還是出了問題。

但從詹姆斯走進場內就開始情緒高漲，塔圖更在一開賽就連進3顆三分球，還空拋給詹皇灌籃成功，只是場地濕滑問題越來越嚴重，因為這個場地竟然沒有安裝空調，接連造成今年選秀榜眼霍姆格倫，以及公鹿新秀博尚扭傷腳踝提前退場治療。

雙方打到次節，詹姆斯終於忍不住了，眼見跟裁判抗議場地問題無效，乾脆故意犯規之後直接走出場外進入休息室，比賽也宣告終止取消，頓時讓這場半職業比賽變成鬧劇一場，畢竟在這麼危險的比賽場地出賽，對於這些NBA球員來說太不值得了！