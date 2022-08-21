嘉義一名男子借住前女友的家中，見前女友的堂妹隻身一人去廁所，竟動了色念，強行要求其替自己口交，慘被報警移送法辦。嘉義地院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月徒刑。

判決書指出，男子借住前女友家中，與前女友、前女友未成年的堂妹A同住屋簷下，但2019年8月間男子見A女獨自從廁所走出，便強行壓住A的頭部，逼A女替自己口交得逞，A女在父親的陪同下前往警局報案，由檢方偵結起訴。

嘉義地院審理時，男子認罪，但辯稱自己當時酒醉，法官則認為，男子以強暴手段按壓少女頭部逼迫口交，導致少女出現自殘的行為，為一生難以抹去的傷害。

法官考量，男子與少女的堂姊先前為情侶關係，彼此之間難認為熟識，更無法以親密相稱，但男子卻趁著少女單獨如廁之際心生邪念犯案，不顧少女的意願，已嚴重影響少女的身心發展，雖男子有意願和解，但因少女及其父母拒絕調解，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月徒刑。可上訴。

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