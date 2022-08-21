2022年韓國WiC世界創新發明大賽成績今天揭曉，台灣今年共獲28金、6銀、3銅，總成績排名國際第1。其中，高雄科大師生設計可以讓寄居蟹居住的可分解瓶蓋，兼具環保發明成為今年最吸睛的作品之一。

2022年第8屆韓國WiC世界創新發明大賽共有來自韓國、加拿大、馬來西亞、印尼、菲律賓、台灣、泰國、土耳其等12個國家，243件作品參加，台灣代表團今年有51件作品參賽，最後拿到28金、6銀、3銅，總成績排名國際第1。

高雄科技大學創新創業教育中心老師陳建志，帶領跨領域學生曾詠婷、李品諳、王子轅、柯永誠共同創作「可分解熱塑性澱粉塑料瓶蓋」，他們以可分解的澱粉塑料，設計出內部螺旋形狀的瓶蓋，在瓶蓋完全分解前，可以成為寄居蟹的家，瓶蓋還使用可食用防水臘模，即使海鳥誤食，也不會因無法分解而死亡，發明獲得金牌肯定外，也已獲得專利。

陳建志說，設計想法是來自遊客到海灘上遊玩，會將沙灘上美麗的貝殼撿走，導致寄居蟹沒有貝殼可住，而去住瓶蓋，但是這樣會讓寄居蟹壽命減短，導致寄居蟹死亡。期望透過可分解熱塑性瓶蓋，讓更多人重視生態保育。

男星林志穎日前開電動車造成嚴重車禍，電動車的電池問題造成矚目，事實上，電動車衍生的車用鋰電池除了是未來趨勢，但也是環保的大災難。

大葉大學工學院院長、環境工程學系教授李清華帶領碩士生黃于睿、施辰宣開發「廢車用鋰電池回收技術」，使用濕法冶金方法，可回收廢三元鋰電池中的有價金屬，包含鋰、鋁、鈷、鎳、錳、銅等，可讓廢車電池裡的有價金屬成為循環經濟，避免環境污染，這次不僅拿到金牌，也正申請專利中。

樹德科技大學生活產品設計系老師陳文亮與學生莊欣諭、蔡侑霖發明的優美的魚造型「組合式餐具組」，也獲得一面金牌，餐盤裝盛面設置有鉗制部，可固定餐具外，也可作為餐桌擺設。