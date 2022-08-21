國家通訊傳播委員會公布《數位中介服務法》草案，引發各界批評是限制網路言論自由，職場作家洪雪珍表示，多數民眾會在網路看新聞，現在連這扇大門也要關上，老百姓不可有多元的意見，但政府怎麼做都可以，她痛批近年執政黨喊口號「台灣最主要的價值是民主自由」，但這幾年的發展卻背道而馳、民主開倒車，「我支持政黨制衡，絕不能讓一黨獨大！」

洪雪珍昨（2）日於個人臉書粉專指出，NCC提出《數位中介法》，要對網路世界的言論加以管制，不論是在Facebook、YouTube、IG、Podcast等，只要認定違反任何法令，包括國安法等，經由行政院轄下的任何部會認定，即可通過，不需法令裁定判決，最高可罰1千萬元。

洪雪珍表示，意即99.99%的節目頻道、網站、粉絲專頁等，都因賠不起1千萬元，也沒有任何辯駁的可能性，只要不符合政府立場，就有可能直接關站。她說，現在已有很多人不看電視，電視台的言論幾乎一面倒，不少人改看網路新聞，現在連這扇大門也要關上。

洪雪珍透露自己是念新聞系，畢業後就是要到媒體業工作，我們都很清楚，沒有在媒體上披露的事件，等於沒有在這世界上發生，換句話說，媒體就是民眾的眼睛，決定大家看到的世界是圓還是扁，當網路世界的言論也被管制後，我們只會看到一黨獨大的一言堂，也就是現在說的「大內宣」。

洪雪珍批評，反觀政府做一些事，不需要任何理由，直接封存30年，如台北市長參選人陳時中，任職衛福部長時，所進行的疫苗採購案，居然列為國家機密封存30年，兩相對照之下，政府的方向非常清楚，老百姓不可以有多元的意見，但政府怎麼做都可以。

洪雪珍說，執政黨名為「民主進步黨」，總統不斷標榜台灣最主要的價值是民主自由，但這幾年的發展，讓我們看到的是背道而馳、民主開倒車，她說「我支持政黨制衡，絕不能讓一黨獨大！」