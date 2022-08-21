沈慧虹表示，自己擁有32年的行政資歷，還有8年的新竹經驗，如果高虹安照顧長輩還要設但書，不如就讓最有經驗的她來。（沈慧虹提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹21日持續在市區重要路口爭取民眾支持，針對民眾黨高虹安對發放安老津貼設下財政許可但書，沈慧虹表示，自己擁有32年的行政資歷，還有8年的新竹經驗，如果高虹安照顧長輩還要設但書，不如就讓最有經驗的她來。

針對高虹安昨天表示刪除「續發安老津貼」臉書文是善意，但卻又設下但書，將視財政狀況發放安老津貼。沈慧虹表示，發放安老津貼不等同於會壓垮財政，這要看地方首長有沒有能力，沈慧虹強調自己是擁有32年的行政資歷，更有8年的新竹經驗，不僅有能力，還非常有經驗。

沈慧虹說，過去8年竹市持續發放安老津貼，財政不僅沒有被壓垮，債務清償的部分還大有成果，去年度公務預算債務較2014年大幅減少32億多元。

她強調，安老津貼的政策不僅照顧長輩，更照顧整個家庭，1個負責任的市長參選人不應該拿藉口減縮長輩福利，如果高委員沒有經驗，也沒信心，可以好好繼續做立委，至於專業的市長就讓最有經驗的沈慧虹來。