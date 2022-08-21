香港《星島日報》報導，中國天主教第十次全國代表會議昨日在湖北武漢閉幕，選出新一屆「一會一團」領導班子。獲羅馬教廷認可的北京教區主教李山，當選新任中國天主教愛國會主席；同獲教廷承認的江蘇海門教區主教沈斌，接任中國天主教主教團主席。會議首次選出「一會一團」監事會成員，曾被教宗絕罰、後獲赦免的閩東教區主教詹思祿，當選監事長。會議強調，要堅持天主教中國化方向，大力加強愛國力量建設。

中國天主教全國代表會議是中國官方教會的最重要大會。第一次大會於1957年在北京舉行，當時中國天主教愛國會成立，標誌着脫離羅馬教廷，完全自治。理論上，會議每五年召開一次，但因各項原因而有所變化，上次會議是2016年。

一連3日會議 345人參與

報導稱，中國天主教第十次全國代表會議上周四（18日）一連三日在武漢召開。據大陸天主教「信德網」報導，來自全大陸28個省、自治區、直轄市的天主教界代表人士345人參會。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長崔茂虎應邀出席開幕式並致辭。

會議昨天閉幕，選出「一會一團」第十屆委員會、常委會。李山當選中國天主教愛國會主席，沈斌當選中國天主教主教團主席。卸任愛國會主席、主教團主席的房興耀主教及馬英林主教，獲推舉為「一會一團」名譽主席。

李沈二人同獲教廷認可

57歲的李山出生於北京天主教家庭，就讀於北京神哲學院，2007年被祝聖為北京教區主教。雖然中梵當年尚未簽署主教任命協議，但梵蒂岡官員當時說，教廷對中國委任李山為主教表示肯定，並希望他的任命可以幫助改善中梵關係。沈斌同樣是獲得中方及教廷認可的主教。2009年，他當選為江蘇海門教區主教，在祝聖前已得到羅馬承認。

會議昨天還選舉了「一會一團」監事會成員，詹思祿當選監事長，方建平主教、劉元龍教友當選副監事長，雷世銀主教、舒南武教友當選監事。翻查中國天主教第八次及第九次全國代表會議的記錄，均沒有提及選舉監事會，過往只有「一會一團」顧問。

新任監事長詹思祿主教來自福建寧德，2000年沒有得到時任教宗若望保祿二世認可，成為中國官方教會主教，被教宗絕罰。2018年9月，中梵就主教任命權達成協議，教宗方濟各赦免了七名「非法自選自聖」主教，詹思祿是其中之一。

中國國家宗教局局長崔茂虎在會上強調，天主教「一會一團」要認真學習貫徹中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述和黨中央的決策部署，堅持獨立自主自辦教會原則不動搖，積極推進天主教中國化，繼續團結帶領廣大天主教界人士，用實際行動迎接中共二十大的召開。