在「八二三炮戰紀念日」的前夕，前總統馬英九再度跨海赴太武山悼祭先烈英靈，傳達無盡追思的心情。（李金生攝）

在「八二三炮戰紀念日」的前夕，前總統馬英九再度跨海赴太武山悼祭先烈英靈，偕金門縣府團隊默哀致敬。（李金生攝）

在「八二三炮戰紀念日」的前夕，前總統馬英九再度跨海赴太武山悼祭先烈英靈，偕金門縣府團隊默哀致敬。（影片/ 李金生攝）

在「八二三炮戰紀念日」的前夕，前總統馬英九再度跨海赴太武山悼祭先烈英靈，傳達無盡追思的心情。他強調，兩岸應趕快達到和平，兩岸愈是緊張愈要有人溝通，目前政府跟大陸老死不相往來的作法，對台灣是不利的！

馬英九在金門縣長楊鎮浯偕縣府團隊陪同下，早上赴太武山忠烈祠致敬，他表示：「每次到這裡悼祭先烈先賢，心裡當然很沉重，但是同時也想到當年的犧牲要有代價，兩岸一定趕快達至和平，不要讓戰爭繼續再成為我們的夢魘，我們應該做這樣的反省，來此悼祭先烈才有意義。」

針對夏立言赴大陸，是否會影響國民黨的選情？他也表示：「應該不會，因為我是贊成他去的，因為愈是緊張愈要有人溝通。尤其是政府跟大陸老死不相往來的做法，對台灣是不利的，國民黨應該要負起這個責任來跟大陸保持溝通，想法子找出雙方的共同點，能夠解決目前的戰爭的陰影。」

另針對數位仲中介服務法一事，馬英九表示，報載蘇貞昌院長已經要暫停，「因為這樣做如果不停下來的話，這樣會妨害人民的言論自由，民進黨自稱重視言論自由，卻提出這種傷害言論自由的法案，應該好好檢討。」

對於最近成為國內和兩岸熱門議題的「金廈大橋」，總統任內曾親赴金門東北角勘查地形的馬英九也表示：「金門人很希望建這個橋，我們覺得應該可以考慮！」

在媒體詢及國人身陷柬埔寨，政府處理這件事的方法妥當嗎？馬英九則連說「動作太慢、速度太慢，而且還推諉責任，我覺得這要深自檢討。」他強調，過去自己任內也發生過類似的情況，我方很快的就跟大陸合作，「這並不是做不到的，是做的到的，看你要不要做！」