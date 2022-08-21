2022世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽，亞太區代表隊中華台北台中市中山國中今天（21日）凌晨3點，在國際組決賽以11比0擊退歐洲區代表隊捷克，台北時間明天凌晨將與美國組冠軍隊，爭奪本屆賽事世界大賽冠軍。

中華隊在2022世界少棒聯盟次青少棒賽國際組預賽曾18比0擊敗過捷克隊，當時落敗的捷克隊從敗部一路努力，晉級到國際組決賽，前兩局中華、捷克僵持不下，直到第3局中華隊靠著方紹齊的陽春全壘打得分開胡後後，全隊打開了進攻開關，除第5局外，局局都有分數進帳，包括方紹齊本屆賽會第2轟，全隊全場敲出15支安打。

守備方面中華隊也發揮穩定，先發投手巫宏威主投5局、送出11次三振，中外野手陳韋帆也展現兩次的美技守備，其中2局下跳上牆沒收捷克隊全壘打球，更是令大家較好的精彩防守。

中華隊總教練藍文權表示：「今天可以榮獲國際組冠軍，選手們在球場上表現可圈可點，不論投手、守備、打擊都能依照教練團指示執行，期待明天也能有穩定發揮。」賽後大會頒發該賽事國際組冠軍獎盃，場外加油的海外僑胞搖旗吶喊，對明日即將到來的世界大賽充滿期待且信心十足。