民進黨桃園市長參選人鄭運鵬針對同黨前立委鄭寶清可能脫黨參選，他說相信前輩有智慧去做判斷。(呂筱蟬攝)

桃園市長選戰民進黨改由立委鄭運鵬參選，有意角逐桃園市長的民進黨前立委鄭寶清不滿，外傳他脫黨參選機率高，鄭運鵬21日參加活動時對此表示，相信每一個前輩都有他自己的智慧會做判斷，不去回答假設性問題，相信大家都有足夠的智慧在每一個階段上面去做選擇。

桃園市長鄭文燦對此也說，相信支持者都知道，民進黨承擔著保護台灣的重責大任，這是民進黨的一個傳統，也是每一個從政的民進黨人基本的出發點，被問到黨中央是否有積極找鄭寶清溝通？鄭文燦僅說，「該做的努力都會去做。」

而鄭運鵬在上節目專訪時提到對手國民黨張善政一點都不佛系，張今早也回批佛系要看場合，像是中介法、論文門就不能佛系。鄭運鵬回應，在他長期的觀察，每一個選舉都是希望公平競爭，但不是沒有能見度、不熟悉、沒有存在感，這叫佛系。他也說，我必須要說，滿遺憾跟意外的是張善政先生來到桃園之後，幾乎沒有對任何一位競爭對手有好話，在他眼中，別人都是妖魔鬼怪，他還自稱是土地公自稱是神明，不會有這種選法就叫佛系。

鄭運鵬說，相信熟悉地方、了解基層，大家都看的到也願意支持，這才叫做佛系的選法，他也不期待民主選舉一定會是手捧鮮花、滿室芬香，但是從張善政先生來到桃園之後，沒有一句好話，把別的對手都沒有一點尊重講的滿身豆花，不知道這算是佛系在哪裡。