近期基隆水情告急，國民黨基隆市長參選人謝國樑除趕至停水地區關心外，也到立法院請同黨立委陳以信協助向國防部申請支援「國軍野戰淨水車」。而對於對手、民進黨立委蔡適應批評他擔任基隆立委時對於用水問題無作為，謝國樑表示不想進行口水之爭，探討未來能夠解決問題的對策才是首要目標，他也分享過去在立委任內爭取治水與民生用水的經歷。

「面對蔡委員強調高地供水都是他一個人的作為，這並不是事實。」謝國樑今（21）日於臉書指出，這就像蔡適應說軍港遷移是自己的功勞一樣，其實都是收割前人的努力而來。

民生用水就謝國樑看來，是基隆未來長期的課題，所以他會將民生用水問題視為最核心的市政課題，提出規劃與解決方案，延續立委時期目標，針對民生用水、用戶接管、積淹水以及水質問題改善，為基隆人爭取安居樂水的生活。

謝國樑回憶，在擔任立委時期，經常收到民眾反映用水問題，除了持續關注民眾狀況，也力邀自來水公司以及相關單位共同討論對策，並極力爭取經費改善管線及供水困境。

當時謝國樑做過的努力，包含為南榮新村高地用戶爭取改善用水品質，促成自來水公司在紅淡山上設置500噸大型水塔以及爭取4860萬元經費，要求自來水公司鋪設配水池幹管深入社區，以利住戶民眾後續接管申裝，並推進南榮新村自來水用水改善計畫工程 ，解決了該地存在已久的用水問題。

除了南榮新村高地用水之外，包含解決仁愛區復興街自來水管線長期滲漏、中山區和深澳坑地區用水問題以及力爭抽水站經費和改善積淹水等，謝國樑說，都是他在立委時期為基隆市民爭取的項目。

最後，謝國樑提到，每一個不同的時期，基隆供水所面臨到的問題都不一樣，在自己的位置上堅守岡位，為市民朋友爭取權益並改善問題，是他一直秉持的精神，希望未來蔡適應同樣可以繼續留在立法院為民眾提供更多服務，「國樑也承諾，未來入主基隆市政府一定會更堅定目標，將基隆打造為更宜居的城市。」