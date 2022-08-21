吳宗憲大女兒Sandy（吳姍儒）今年1月甜嫁交往5年的設計師王先生，在日前吳姍儒迎來32歲生日，但她選擇低調度過，最近才在社群網站與粉絲分享慶生的點滴，平常對於老公保護到家的她，罕見曬出老公戴上陳意涵手作道具的搞笑照，慶生貼文引來粉絲們表達祝福。

Sandy日前在IG上發文，表示生日在台南度過和一群好友吃吃喝喝、笑笑鬧鬧，寫道「把期盼丟給宇宙，放輕鬆，就會遇到遠遠超過你想像的幸運」，並曬出與楊銘威、方志友、陳意涵及眾友人的合照，透露今年生日蛋糕是由方志友親手製作，感謝說道「貼心啊，我其實完全沒有期待地，輕鬆愜意地，跟大夥兒相處就高興了」。

吳姍儒曬出老公戴上陳意涵手作的「皮卡丘頭套」照片。(圖/吳姍儒 IG)

除此之外，吳姍儒還加碼曬出老公戴上陳意涵手作的「皮卡丘頭套」照片，笑說「怎麼樣，不帥了吧？我生日，先把重點放我身上吧」，之後吳珊儒也同樣戴起皮卡丘頭套，許願模樣相當逗趣可愛，她也感性寫道：「我沒有當天發什麼文，我只想緩緩地享受眼前所有的幸運與幸福。同樣的，祝各位都比我更幸福」。

吳姍儒許下願望。(圖/吳姍儒IG)

吳姍儒身為知名主持人，擁有3座金鐘獎的她，深受粉絲與廠商喜愛，幾乎每周就有活動代言，加上主持《小明星大跟班》、《36題愛上你》、《料理之王》3大節目，Sandy可說是新一代搶錢小天后，敬業的精神令人佩服。