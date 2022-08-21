「隆詩」夫妻吳奇隆、劉詩詩日前被大陸八卦媒體拍到罕見同框，不過走在前方的吳奇隆，進大樓時沒特別幫後方的劉詩詩扶門，差點害老婆被門夾到，吳奇隆遭網譙不貼心、沒風度，夫妻互動引發網熱議，不過吳奇隆懶理網上紛擾，曬出一連三踢腿影片秀好身手，但自我要求嚴格的吳奇隆卻大嘆：「功力大減」。

吳奇隆昨（20日）在微博曬出影片，身穿運動服裝入鏡的他，在10秒內臉不紅、氣不喘地一連三踢腿，大秀軟Q筋骨，且帽子還穩穩戴在頭上，吳奇隆的好身手完全不像已51歲，但他卻自嘲是「老人運動」，還在留言處揪網友：「運動起來」。

吳奇隆一連三踢腿，大秀好身手。（圖／取材自微博）

吳奇隆久違更新動態，吸引粉絲狂讚：「還是很帥啊」、「我吳功力不減當年啊，厲害了我的隆」，但自我要求嚴格的吳奇隆卻大嘆：「功力大減」，至於有網友直呼：「老大你終於出現了，好久不見，甚是想念」，還釣出吳奇隆回應：「別來無恙」，表示自己一直都在。

其實，吳奇隆是運動員出身，有柔道和跆拳道基礎，以後空翻的招牌動作，讓他過去在男團「小虎隊」中擁有「霹靂虎」的稱號，而這回，吳奇隆大秀好身手，也證明他依舊寶刀未老。