女星茵聲（鄭茵聲）是「這群人」的成員之一，爆紅後除了持續推出單曲外，也開始跨足戲劇圈，在《通靈少女》、《獅子王強大》、《高塔公主》等劇中演出，獲得觀眾的喜愛。而一向穿著較為保守的她，近日罕見曬出火辣泳裝照及沐浴照，辣翻一票粉絲。

近日與一群好友外出旅遊的茵聲，昨（20）日晚間於個人IG的限時動態上，罕見的PO出一張身穿紅色高衩泳裝的背影照，背部綁帶又大篇挖空的設計使她白皙美背與翹臀曲線一覽無遺，加上無辜又致命的眼神，瞬間電爆一群粉絲，但她卻在照片旁邊寫下「唉….真美」的文字；下一張照片才發現，原來她因為穿著泳裝在陽光下拍照曬太久，造成肩頸被曬到通紅，背部還出現泳裝交叉的印記，讓她大嘆「這是好美的代價」，似乎感到相當無奈。

但即使如此，茵聲還是不忘曬出「福利照」，她在一般貼文中也PO出了當晚泡澡時的模樣，只見她疑似什麼都沒穿，大方露出被曬紅的肩膀與背部曲線，坐在浴缸裡泡澡享用著美酒。而網友看到照片後，也紛紛留言「太辣了，話說茵聲你是不是有曬傷啊」、「感覺曬傷」、「妳肩膀明天會很痛」，面對網友關心，茵聲本人也跳出來回應「曬爆炸」、「現在就很痛了」等，但其他網友還是忍不住大讚「茵木真的太犯規」、「其實妳很漂亮」、「Beautiful lady」、「美美的」，吸引超過5000人按讚。