越來越多現代人養寵物，且不吝於準備好的東西給寵物使用，基隆市府因此推出「狗狗森友會」活動，提供寵物登記、狂犬病疫苗施打、犬貓絕育等資訊，民進黨基隆市長蔡適應更表示，基隆市的首座寵物公園即將確定落腳處，民眾敬請期待。

蔡適應今（21）日在臉書表示，基隆市舉辦的狗狗森友會持續擴大舉辦規模，在7個行政區陸續登場，現場除了有愛護動物的理念和行動分享外，更有施打狂犬病疫苗、犬貓絕育等資訊，並宣傳領養代替購買等理念，歡迎民眾到現場走走看看。

「基隆市新的動保所即將落成！」蔡適應分享好消息指出，他與基隆市長林右昌為了打造動物友善城市，除了新動保所將登場外，基隆首座寵物公園也即將確定落腳處，民眾敬請期待。

蔡適應指出，「狗狗森友會」活動今日下午將在仁愛區陽明海洋文化藝術館登場，接下來還有8/27暖暖區、8/28中正區、9/3中山區及9/4信義區等場次，民眾若有興趣可以先在網路上填寫活動報名表，參與活動就有機會獲得限量小禮物。