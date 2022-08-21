直播主連千毅與愛妻石帕玉（娜美）20日爆出感情不合，起因是連千毅因一雙黑絲襪懷疑娜美藏小王，遭娜美指出不過是自導自演。連千毅還放出一千萬匯款單試圖證明自己從未虧待愛妻，女方卻氣得放話爆料一千萬的來源。隨後倆人在臉書上的隔空喊話戰況進一步升級，娜美放出了連千毅威脅她的私訊截圖，還爆料連千毅曾「跟我借百萬周轉」。

娜美放出的私訊截圖上，連千毅叫她有病就去看醫生，還放話「妳就繼續地PO這種負面文，妳放心下個禮拜妳的業績一定一落千丈。」娜美感嘆：「連千毅又一如既往開始威脅人了」，看來這並并不是她第一次見到威脅的情況。她隨機反擊說：「沒關係，反正他還跟我借100萬～記得要還我喔！」並補充說這100萬是自己賺的辛苦錢，借給男方周轉用的，不忘反諷「他現在要讓我生意一落千丈，真是知恩圖報啊！」

娜美放出男方傳來的威脅私訊。（圖／翻攝自Buena Shi Facebook）

事實上，倆人並不是第一次爆出感情不合。娜美之前就有發貼文吐槽連千毅不僅個人性格問題很大，還是一個不負責任的爸爸，甚至孩子看到他還會哭，她對他的評價就是「假愛心真作秀」。