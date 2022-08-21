消基會日前指農委會主委陳吉仲處理石斑魚議題流於情緒「逢中必反」，遭陳吉仲砲轟 「是中華人民共和國的消基會？」對此，東華大學教授施正鋒痛批，總統四處輔選，外交高層只扮網紅，農政官員只會戴紅帽綁椿「真落漆」。

國內陸續出現多項重大事件，包括新竹市長林智堅的「論文門」；美國眾議院議長裴洛西及參議員馬基相繼來台，引發中共軍演；大批國人遭騙赴柬埔寨和緬甸等地淪為「豬仔」，但蔡英文總統未曾開記者會，也未回應媒體採訪和詢問。外交部處理我國人赴海外工作遭詐騙的處理上，則被批評如同網紅。

消基會日前公布民間抽樣石斑魚樣品，指農委會主委陳吉仲處理中國禁台灣石斑魚議題流於情緒，讓民眾無法信賴政府公布的檢測結果，質疑陳吉仲「逢中必反」。陳吉仲則重砲反轟消基會，「讓人感受不到它是中華民國的消基會，或是中華人民共和國的消基會？」

對此，施正鋒在臉書痛批，總統不開記者會，卻可四處輔選，外交高層無能只扮網紅，怎能怪百姓為難基層，這就是典型的製造矛盾，農政官員只會戴紅帽綁椿，「那位農家子弟真落漆」。