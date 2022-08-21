南投夏日藝術生活節系列活動，現場還有街頭噴漆塗鴉秀表演，令人瞠目結舌。（南投縣政府提供）

南投「夏日藝術生活節」系列活動，台上饒舌歌手輪流開唱，熱力四射，台下民眾隨著樂聲嗨到最高潮，場面歡樂有勁。（南投縣政府提供）

南投「夏日藝術生活節」系列活動盛大開幕，第一場嘻哈主題晚會昨晚在竹山克明宮廟前廣場熱力登場，縣府觀光處長陳志賢、縣議員蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦及多位竹山鎮民代表都出席與逾千民眾同樂；台上饒舌歌手輪流開唱，熱力四射，台下民眾隨著樂聲嗨到最高潮，場面歡樂有勁。

陳志賢指出，隨著國內疫情趨緩，民眾逐步回歸正常生活，全台各地陸續展開活動，加上7月國旅優惠及暑假連續假期，縣府舉辦一系列的夏日活動，為南投帶來新的觀光熱潮，活絡國旅的市場，促進地方的觀光旅遊商機。

首場嘻哈主題晚會在歷史悠久的竹山克明宮前廣場舉行，該主題活動將街頭文化與歷史廟宇完美撞擊，創造出不一樣的文化結合，同時也融合主題市集、闖關、街舞競賽、塗鴉秀等。在地青創團體－創青共好協會合作舉辦「山城盃街舞大賽」，盛況空前，吸引四方好手參賽，現場也聚集眾多民眾前來朝聖。

縣議員兼竹山創青共好協會理事長蔡孟娥表示，竹山嘻哈晚會進入第二屆，今年結合縣府夏日藝術生活節在克明宮辦理，吸引許多年輕人到場參與，該活動是以辦理適合年輕人的活動，創造年輕人展現自我的舞台，營造年輕人樂活的故鄉，讓竹山不只是農業山城，使青年更樂意返鄉，一起共創更繁榮幸福的竹山山城。

關光處強調，此次除竹山嘻哈主題晚會，27日將於南投縣國際溫泉觀光特區舉行的「樂團音樂會」由知名獨立樂團輪番開唱，連續兩個周末的活動，就是要你用音樂與藝術，趕走熱浪，沁涼一夏。後續將持續舉辦南投溫泉季、南投健行節、南投巧克力咖啡節等，歡迎大家來南投旅遊。