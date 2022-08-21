天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）傷癒回歸之後似乎又陷入打擊泥淖，老虎輸掉系列賽首戰之後，21日隨即扳回一城，終場4比3戰勝天使。卓奧特4打數掛零，打擊率跌至0.266，正好大谷翔平單日雙安，兩人打擊率出現「黃金交叉」。卓奧特除了19歲菜鳥球季，生涯單季打擊率最低是2020年縮水球季的0.281，今年很可能會創下新低。

大谷翔平擔任開路先鋒，首打席就擊出二壘打，卓奧特內滾出局，護送大谷到三壘，後面瑞吉福（Luis Rengifo）安打得分。雙方從第5局之後就以1分差距相持，第7局老虎中繼投手朗格（Alex Lange）登板，接連三振了大谷翔平與卓奧特，成為此戰的精彩鏡頭。

朗格賽後說：「我就是必須再解決兩位打者而已（當時1出局），這是我的工作，出去把面前的打者解決掉。」大谷、卓奧特都有一棒追平比分的威脅，朗格保持冷靜，先以變速球和大谷對峙，最後一顆低處的曲球讓大谷揮棒落空；接著朗格再連發4顆曲球，讓卓奧特3度揮空吞下三振！朗格中繼1局保住勝果，他平均每9局可三振11.8次。

卓奧特長年都是大聯盟數一數二的打者，生涯最低的總攻擊指數仍高達0.939（2014年，該季獲選MVP）。目前卓奧特打擊率0.266、總攻擊指數0.948；大谷翔平打擊率0.266、總攻擊指數0.874。