嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展登場，聲光幻影炫麗。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展登場，如科幻電影場景。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展登場，人潮搶先看。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠與多位議員歡迎大家來嘉看「2022光織影舞」光影藝術展。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「2022光織影舞」光影藝術20日晚上開幕，約6萬人次湧入北香湖公園展區先睹為快，地表最大蛋黃酥〈新月漫遊〉、如科幻場景〈宇宙之巔〉人潮擠爆，展期至9月11日，每晚18時30分至22時，市府逢周末假日有免費接駁車。

開幕重頭戲光影秀〈誕生〉在〈宇宙之巔〉展區演出，30公尺寬、10公尺深、6公尺高「全台最大LED立體矩陣」屏幕，動畫節奏在慢快之間跌宕起伏，呈現白色流線動感、星星般光點閃耀，繽紛色彩亮出「嘉義」英文字及愛心，浮光水月自波浪中冉冉升起，雷射燈光越過湖面，投射至天空，聲光幻景，全場如癡如醉，彷彿穿梭在銀河星際中，到元宇宙漫遊。

黃敏惠市長與全場觀眾感動得驚呼「太美了！」、「光織影舞回來了！」，她與觀眾互動拍照，民眾熱情回應。

黃敏惠說，這次光影展平地、湖面、高空達5公尺，呈現「全國最大視界空間」，是前所未有的體驗，聲光效果變化萬千，非常震撼，有8大展區，每個作品都超越以前，例如前年全台最大水中月亮，今年化身為「地表最大蛋黃酥」，歡迎全國遊客攜家帶眷，來嘉享受最熱情的嘉義市夜色。

市府觀新處表示，約6萬人次參加開幕秀，為方便遊客觀賞，8／21、8／26-8／28、9／2-9／4、9／8-9／11有免費接駁車，自18：00至22：00，約15分鐘至20分鐘1班，地點在嘉義車站後站線（中興路口）、新生路停車場（舊燈會區）。

還有大眾運輸系統，包括市區公車光林我嘉線（黃線），可持電子票證免費搭乘，公共自行車YouBike，搭高鐵至嘉義站下車可轉搭BRT、市區公車、計程車。