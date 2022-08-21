高雄市永安區民眾21日清除海灘邊的燈管、廢棄漁網等垃圾。（林瑞益攝）

台灣電力公司21日在高雄市永安區舉行淨灘活動，經濟部次長兼台電代理董事長曾文生受訪時說，興達發電廠目前正在建3座130萬千瓦的天然氣新機組，替換舊的燃煤機組，屆時會改善南部空氣品質，同時支持橋科、楠梓產業園區等，希望提早於2023年完成並啟動。

曾文生率領台電員工參與淨灘活動，今天包含永安區民眾約300人參加。民進黨立委邱志偉、高雄市議員參選人陳慶鴻等人出席。

曾文生說，今年夏天超過4000萬千瓦的負載時，台電調度仍很穩健，且全世界都碰到氣候巨幅變遷的問題，比如大陸四川缺水造成缺電；目前台灣水庫的調度就做了很大改變，今年至今沒有颱風，台電在這兩個水庫都維持85％以上的高水位，維持供電穩定。

至於近日來高雄與其他地區因為電壓不穩定或其他問題造成斷電，台電專業總管理師兼發言人吳進忠表示，這主要是配電的線路碰到故障，原因可能是風吹雨淋導致線路老化，台電會請區處同仁加強檢查，由於饋線有1萬多條，得投入大量人力與資源，將採取配電自動化的工程，在發生斷電時在4至5分鐘完成轉供，若無法完成自動化轉供，則會派人搶修，恢復民眾用電便利。

對於台積電將進駐高雄，吳進忠指出，供電沒有問題，台積電已經與台電協調，且未來興達有3部燃氣機組，將穩定提供電力。