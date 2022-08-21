1名網友於臉書轉發2張辣妹在墾丁騎重機的照片，畫面中可見炎炎夏日下，2位穿比基尼的女騎士大露美背及性感翹臀，好身材一覽無遺，成台灣最美風景，網友們紛紛噴鼻血直呼：「比基尼騎車風潮」、「我感覺聞到香香的味道」、「好燙的感覺」，本尊也現身回應：「祝各位晚上愉快」。

墾丁大街又見最美風景，辣妹穿比基尼騎重機，網噴鼻血直呼：「聞到香香的味道」。（圖／翻攝重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

1名網友於臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》貼出多張網傳照片，畫面中可見2名辣妹，騎著重機出現在墾丁大街，其中1名女子穿著整套的黑色比基尼，等紅燈時大長腿貼著車身大方露出傲人曲線及性感翹臀，另1名女子穿著紅色比基尼，美背一覽無遺，回頭率爆表。

貼文一出，吸引上千名網友按讚直呼：「謝謝你們帶來台灣最美麗的畫面」、「路上一片祥和」、「我感覺聞到香香的味道」、「比基尼騎車風潮」、「穿皮衣就是帥」，也有人認為這樣騎車很曬，「好熱血」，「好燙的感覺」、「腿黏著車殼很難騎」、「好曬」、「會曬死」、「這個跨下不覺得燙嗎」。

眼尖的網友發現其中一位女騎士正是網紅斑比，本尊也驚喜留言：「感謝樓上各位指教，只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水也不到10分鐘，腿不至於被煮熟，六號沒有置物箱、行李放在飯店，近傍晚時間去附近泡個海水而已，人都在墾丁了，玩水穿比基尼錯了嗎，祝各位晚上愉快。」