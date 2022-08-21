90年代第一代「開喜婆婆」包裹著頭巾，身穿鮮豔花色上衣，且帶著滿滿感染力的笑眼說道：「過好年～喝好茶～恭喜喔！」的討喜角色，使一部廣告成為經典紅遍全台！開喜婆婆其本名為「周梁雪」，原本只是想減輕家庭負擔，才決定參與廣告拍攝，怎料就接連拍了一系列，還替該公司創下45億元業績；螢幕前樂天形象真為她本色演出，周梁雪現實生活中就是如此。

當時開喜婆婆也上過各大綜藝節目，但晚年仍更喜歡平淡的生活。(圖/翻攝自中時新聞網)

周梁雪是傳統的農家出身，為了生活決定北漂打拼，來台北後憑著一手好廚藝，讓她在市府官邸負責三餐的工作，婚後也與丈夫生下了5個孩子，家庭和樂幸福；一心勤奮養家的她從未想過竟受廣告公司主管邀去試鏡，親民純樸的形象完全符合當時角色標準讓她成功獲選，周梁雪原只是想能替家庭「加減賺一點」做額外經濟補貼，才決定踏入廣告界，不過這一拍就是十支，其中還跟「秀場天王」豬哥亮合作，當時開喜婆婆還誇讚豬哥亮「很會講笑話、這人有趣味！」，兩個幽默的人湊在一起逗得片場歡笑聲連連。

周梁雪因廣告爆紅後，陸續受邀上了《紅白勝利》、《台灣紅不讓》等綜藝節目，不過成媒體矚目非她本意，回歸洗車本業後，生活就非常低調，當有人認出她時，都會不好意思回答「甘有影？」晚年享受著平淡的幸福，還選擇當志工想盡自己所能回饋社會；但透過周梁雪女婿分享的回顧文章，才讓大家得知開喜婆婆周梁雪已在2年前去世了！但她過去不因成名而一昧追逐奢華生活，反而依舊選擇一步一腳印的踏實度日，且一生存有原本的單純及善良，成為許多人生活上的正向教材，或許就是這份「知足與真誠」使當初短短幾秒的廣告能一直深植人心帶給大家歡樂。