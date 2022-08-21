行政院中辦前執行長蔡培慧去年誤指上海復星代理BNT疫苗是中國代工、非原廠德製，藍委許淑華去年5月向警政署檢舉蔡違反法社維法散布假消息，但警政署拖至今年8月卻以未違反防疫紓困條例結案，許辦批警政署拿A回B敷衍了事。

許辦批評，當初檢舉蔡培慧違反社維法或刑法，而非指違反防疫紓困特別條例，警政署卻以有嚴格構成要件的防疫紓困特別條例回覆，「拿這個來騙外星人」？質疑警政署「竹竿接菜刀」就是不敢在公文上寫「沒有違反社維法及刑法規定」。

許淑華辦公室更質疑，許辦去年5月就發文檢舉，警政署卻到今年8月才回覆，中間還引述南投地檢署去年9月28日有無違反防疫紓困特別條例函文敷衍，去年許辦發文4個月內警政署在做什麼？拖1年3個月才回覆，想當作沒事？

許淑華辦公室去年5月26日發函檢舉蔡培慧「疑似散布假消息之不法行為」，請內政部警政署依法依程序調查。

許辦函文指出，南投縣長林明溱5月25日（去年）宣布擬購買上海復星醫藥代理的美國輝瑞BNT疫苗，隔日行文中央流行疫情指揮中心，建請同意縣市政府購買復星代理的Pfizer-BioNTech新冠疫苗供民眾施打。

許辦函文提到，蔡培慧5月25日（去年）當天就在臉書不實指控稱「南投縣長說的輝瑞BNT，其實是由中國代工的復必泰疫苗」，對民眾質疑「不是原廠德製疫苗？」蔡仍回「不是，縣長洽談是中國代工的復必泰疫苗」。

許辦函文說，Pfizer-BioNTech新冠疫苗是輝瑞和BNT製造，復星僅為負責銷售和分銷的亞洲代理商，蔡培慧故意混淆視聽成中國代工疫苗，明顯違反社會秩序維護法或刑法，擾亂南投縣政府防疫作為。

對許辦檢舉，內政部警政署今年8月10日回覆「本局偵辦蔡○慧『疑違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例』等情」表示，依據南投地檢署去年9月28日函文，案件查無具體犯罪事證，與犯罪無關，案件去年8月4日已簽結。

許淑華辦公室檢舉文（許辦提供）