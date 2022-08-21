基隆當前正飽受乾旱之苦，對此無黨籍基隆市長參選人黃希賢呼籲中央，當前的長遠規劃應是為基隆規劃海水淡化設施與雙溪水庫的規劃。同時他也喊話基隆不是次等公民，並保證若當選市長，「中央長期虧欠基隆的事物」將全數討回來。

黃希賢今（21）日於臉書發文表示，近日基隆市長藍綠參選人，為大武崙工業區、高地加壓供水等事爭功諉過。他質疑，謝國樑、蔡適應兩人都當過立委、享有龐大資源，為市民盡責本就是應該，但為何如此基本的民生問題與最重要的經濟工業發展， 卻無法具體並有效解決？

「最癥結的仍是基隆的水情！」黃希賢指出，基隆並不是第一次遇到缺水的狀況，雖然18日上午下了點雨，但自己早已說過，一時降雨並無法有效解決。而中央雖有動起來「調水」，並在貢寮淨水廠「人工增雨」，但基隆又回歸到降雨機率0%，新山水庫的蓄水量持續按日掉1點多%（水利署即時水情網站，停留在19日上午8時的47.2%）。

最後黃希賢再次強調，當務的長遠規劃就是儘速研擬海水淡化設施和雙溪水庫環評，並且加速基隆接管率、管線汰換與防止漏水。黃希賢直言，這才是基隆市民最擔心的大事，基隆不能再忍受被當作缺水限電的次等城市，基隆人也不能再委屈當次等公民，他保證中央長年欠基隆的，自己若執政將全數討回來。