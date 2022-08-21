現代人生活忙碌、飲食不均衡、作息不正常，有時候工作起來就會發現腦袋卡卡的，或是話到嘴邊卻忘記要說什麼、打開冰箱不知道要拿什麼，營養師高敏敏在臉書粉專提醒，這些其實都是腦細胞活力在下降的警訊，想改善除了要調整作息、飲食習慣外，也可以透過食補來提供腦部所需的營養，包含香蕉、綠色蔬菜、南瓜等12樣食物。

▎香蕉

香蕉有豐富的果膠及葡萄糖，能緩釋給大腦能量的補給。

▎綠色蔬菜

植化素跟營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳。建議平常從各色蔬菜補充，才能攝取到不同營養素。

▎奇異果

奇異果含有維他命C，除了可以幫助對抗壓力，也能合成腦神經傳導物質。

▎雞蛋

尤其蛋黃的卵磷脂，可以幫助增強記憶力。

▎燕麥、穀類

燕麥又被稱為「大腦的糧食」，因為富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質，可以預防腦袋混屯。

▎深海魚

Omega-3脂肪酸可以預防記憶衰退，建議多吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。

▎咖哩

咖哩含有薑黃素，能改善注意力、整體認知和記憶。

▎綜合莓果

莓果東的多酚可抗氧化，並減少自由基破壞，幫助延緩腦衰老速度。

▎南瓜

南瓜富含β-胡蘿蔔素、礦物質鋅，都具有幫助腦部運轉的作用。

▎優酪乳、優格

優酪乳及優格中除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸，都可以幫助補充健腦所需的營養。

▎綠茶

綠茶富含植化素，能有效抗老化、減少罹患阿茲海默症機率，讓大腦認知功能變好。

▎堅果、核桃

堅果和核桃含有不飽和脂肪酸、維生素B群，能幫助補腦。

高敏敏提醒，除了食補以外，平時的生活作息也要正常，熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食和油炸物等，都會影響腦部運作功能，使記憶力下降；而壓力大也會造成腦部疲累，像現代人總是在工作上忙碌奔波，建議平時可以適時讓自己放鬆休息，因為內分泌及自律神經失調，會造成大腦壓力，容易忘東忘西。