工研院為保護國人健康、降低染疫風險，首創「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」的創新平台，透過安排受測者線上與第三方專業訓練人員視訊採檢，可協助民眾遠距即時取得快篩證明。由超過30位團員所組成的「線上快篩首發團」，率先使用這項創新的線上視訊認證服務，順利出團至南投日月潭一日遊，享受疫後快樂安全的旅行。 工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，截至2022年6月初，全球已有45個國家全面取消防疫管制措施，2022年第一期國際遊客總數與2021年同期相比，大幅增長182％，顯示全球旅業正快速復甦中。工研院發揮科技力，在觀光旅遊復興及職場防疫時期，首創「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」的服務平台，藉由推動第三方認證機制，在過程中專業人員會透過視訊指導受測者正確使用衛福部許可之Covid-19快篩試劑，以客觀、公正認證採檢結果，協助使用者取得數位認證報告。目前此項線上快篩認證平台已吸引醫療院所、園區公司福委會與自行車旅遊業等廠商洽談合作，期盼透過工研院的創新服務，守護辦公室、科技廠區與醫療院區人員的健康安全。

昇宏旅行社有限公司／揪麻吉旅遊總經理陳龍輝說明，因暑期連假與國旅補助開跑，旅遊觀光業都呈現上升趨勢，不過政府仍維持防疫管理措施，未施打3劑疫苗之旅客，需於48小時內之快篩陰性證明，才能參加團體旅遊。由於團員出團在搭乘遊覽車、用餐時皆需要近距離接觸，透過工研院開發的「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」，經由第三方公正單位認證，全團經檢查皆是陰性證明後才能出團，提供旅客安心的旅遊空間。 這次工研院「線上快篩認證首發團」出發前往南投日月潭，全數團員均在出發前48小時內，在專業人員指導下，透過自己的手機、平板或電腦，正確完成快篩，在感受湖光水色的美景之餘，也能安心防疫，防堵可能面臨的BA.5變種病毒疫情。目前工研院與合作旅行社也持續觀察疫情，規畫寵物團、親子團等多元旅遊行程，協助民眾回歸正常休閒生活。