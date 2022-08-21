時序漸漸進入秋季，又到了吃柚子的季節，對此中醫師特別分享柚子的4大好處，包括能強健體質、預防腦血管疾病、養顏美容、有利減重，不過醫師也提醒，柚子性寒，有3類人不宜多吃。

首先，吃柚子的首要好處是能「強健體質」，柚子能有效幫助身體吸收鈣質以及鐵質，且含有豐富的葉酸，對於孕期中及貧血的女性相當有幫助。其次是「養顏美容」，柚子含有大量維生素C，不僅能去除色斑更能使皮膚緊緻，常吃柚子能幫助維持肌膚狀況，具有良好的護膚效果。

第三點是「有利減重」，柚子熱量不高又能幫助排便，更含有助於脂肪燃燒的化合物，是十分天然的減肥水果。最後，柚子能「預防腦血管疾病」，因為柚子含有豐富的鉀元素及黃酮類物質，是腦血管疾病患者的理想食療水果，可降低血液的黏滯度，減少血栓的形成，所以對腦血栓、中風等疾病有較好的預防作用。

不過中醫師也提醒，吃柚子雖然好處多多，但其性寒，所以氣虛及身體虛寒的人不宜多吃；加上柚子有滑腸的作用，經常腹瀉的人也應該盡量少吃。

此外，衛福部網站也指出，一些常見且重要的藥物，例如降低膽固醇、治療高血壓的藥物，甚至抗癌藥物都可能與柚子產生交互作用，影響藥物在體內的變化、代謝或排除，並且可以改變血液中的藥物量，而這會導致副作用增加或藥物有效性降低，千萬不可不慎。