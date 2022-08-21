民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前接受張雅琴專訪，特地帶來新竹年輕人創業甜點「一百種味道」，甜點控沈慧虹分享，這是新竹年輕人研發、製作，在舊城區創業開店，因為太受歡迎，在隆恩圳又開了第二家店，張雅琴手拿葡萄塔、堅果塔，直呼「我因此而愛上了新竹」。

選舉期間每日馬不停蹄15-20個行程，幕僚透露，為了保持專注、頭腦清醒，沈慧虹幾乎不在車上用餐，往往全心研讀資料，但是只要一看到甜點，她就會一改嚴肅、專業的形象，馬上變成興奮開心的小女孩，蛋糕、手工派、豆花來者不拒，完全是個標準的「甜點控」。

幕僚形容「甜點帶來療癒，就像虹姐的溫暖性格」，不只樂愛甜食，虹姐更樂愛分享，有家在香山沒有名字的甜點店，儘管每天睡不到五小時，沈慧虹仍堅持行程空檔前往購買蛋黃酥和蛋糕，就是為了要把甜點「溫暖人心的力量」分享給身邊的朋友。

沈慧虹也說，過去八年在市府團隊努力下，新竹市環境變得更美，吸引人潮、商圈變得熱絡，像是隆恩圳從有臭味的舊水溝，變成綠意盎然的親子公園，周邊進駐許多甜點、餐飲店，「好的建設，帶給年輕人希望」，甜點控沈慧虹說，自己熱愛甜點，也會繼續努力，打造好的公共建設，讓更多年輕人願意回來打拼。