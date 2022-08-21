民進黨新北市長參選人林佳龍近日勤走基層，號召市民朋友與他一起翻新新北市，昨（20）日前往林口與在地里民分析狀況，他透露已和交通部溝通，將針對林口交流道新增南出北入匝道的工程進行追加預算，並指出新北的停車場執行率是六都墊底，「這就是生活沒有變好的原因！」

林佳龍今日在臉書表示，昨晚與團隊前往林口竹林寺鶴齡活動中心，與鄉親談市政、談建設、談林口與新北市要如何一起成長，並透露一件最重要的事情，就是他已和交通部溝通，將針對林口交流道新增南出北入匝道的工程進行追加預算，以此解決缺工、缺料等問題。

「大家知道嗎？我們新北市的停車場，雖然有前瞻基礎建設預算的支持，但執行率竟然是六都墊底！」林佳龍指出，林口區人口一直在成長，交通、生活品質等都應該要一起提升，重點是現在進行的建設要考慮到50年後！他認為，如近日正討論中的五股泰山輕軌案，應該要設計成中運量，更要延長連接三重、蘆洲、板橋、林口，以此讓交通更為順暢。

林佳龍提到，如新泰塭仔圳、五股垃圾山的產業，其實包括綠能、回收都跟未來循環經濟息息相關，可以進一步集中開發成小型工業區，有效帶動地方產業發展、增加工作機會，希望獲得民眾支持，為林口建設升級、更新，並完成新北大翻新。