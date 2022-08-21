宜蘭縣政府因疫情關係，延至今（21日）在宜蘭科學園區第二期標準廠房，舉辦「拚出宜蘭好薪情」首場大型就業博覽會，現場27家廠商參與，共釋出499個職缺，平均薪資超過3萬元；縣長林姿妙呼籲，廠商能釋出更多工作機會，雇用在地好人才，一起拚出宜蘭好薪情、好生活。

此次共有27家廠商進駐參與，有宜鼎國際、海納光電、邦特生技、費生恩分子應用等，釋出499個職缺，月薪最低資為3萬元，如技術員、餐飲內、外場服務人員；最高薪資則為元健大和直販公司，如廠務經理6萬元。

開出最多職缺的築間餐飲集團，多達60個，為內、外場服務人員均多；再者為龍德造船廠，開出50個職缺，有工程師、焊接技術員等，月薪資32000元起跳，將依照學經歷評估起薪。

林姿妙至活動現場鼓勵求職民眾、信心喊話，「加油！對你有信心」，民眾開心回應，「對妳也有信心」，林笑得合不攏嘴。林表示，在國科會新竹科學園區管理局與縣府的共同努力經營下，期盼帶來宜蘭就業市場好氣象。

她強調，縣府特別關心縣民的就業機會、社會福利、教育、交通建設及產業發展，經團隊全力以赴、交出亮眼成績單。宜蘭人與宜蘭科學園區一起認真打拼，籲廠商能釋出更多工作機會，雇用在地好人才，一起拚出宜蘭好薪情、好生活。

縣府為改善青年失業及低薪狀況，持續推出青年穩定就業補助方案，30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元、1年再補助12000元；另，為獎勵在職青年勞工取得技術士證照方案，設籍宜蘭縣1年以上，18至40歲在職青年勞工，取得甲級技術士證照者可申請獎勵金6000元、乙級可申請3000元。

勞工處表示，第二場大型就業博覽會於8月27日在羅東運動公園舉行，有需要的民眾可前往了解；如民眾尚未找到工作，有求職需求，可洽詢縣府就業服務台03-9255130。