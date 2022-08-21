來自法國的正妹Yisi表示，曾在2019年和大陸籍男友回家鄉青島學中文，半年後她回法國度假，就爆發新冠肺炎，大陸國門深鎖，導致她無法拿回放在青島宿舍中的貴重物，她雖感到心碎時，卻沒有放棄想學中文的夢，法國的同學推薦她到台灣，在台灣期間她接觸到繩索藝術，為此深深著迷，她笑說這是她在台灣找到的真愛。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（20）日上傳最新影片，來自法國博根地的Yisi透露，大學主修電腦科學，2018年曾到英國深造，在當地認識大陸籍的前男友，兩人交往一年後，她跟隨對方回到大陸青島學中文，再6個月後她飛回法國度假，沒想到卻遇到新冠肺炎，導致她無法再飛回大陸，所有的私人物品都還留在青島的大學宿舍。

Yisi無奈表示，青島的大學宿舍中放有她全新的筆電、音響、鞋子衣物等，她透過各種方式想要返回大陸，因疫情讓大陸國門深鎖，導致她無法拿回重要物品，經過6個月後她決定放棄，Yisi雖感到心碎，卻沒有澆熄她想學中文的熱情。

直到法國的同學推薦她到台灣，Yisi才在2020年底以打工簽證的方式來台，除了在台灣中文外，也透過各種機會，在台灣的藝術家身上接觸繩索藝術，讓她深深著迷，同時她也經營社群平台，分享自己的繩索創意，她開心地說，「這門藝術讓我能自在的表達和自我挑戰」，更說這是她在台灣遇到的真愛。