蔡英文總統21日至台東視察社會住宅「海濱好室」建築基地。（蔡旻妤攝）

蔡英文總統21日在立委劉櫂豪陪同至台東視察社會住宅「海濱好室」建築基地，她罕見地詢問在場媒體對社會住宅的看法，媒體反映「買不起房」、「房價漲太高」，她說，「大家一起努力尋找基地，多蓋一點社會住宅，以滿足民眾需求」。

蔡英文總統21日至台東市大同路視察社會住宅，她在聽取簡報後，轉身與在場媒體聊天，詢問媒體對社會住宅的看法，現場媒體直呼房價太高、買不起房，她要大家一起尋找適合蓋社宅的基地，也要求隨行的內政部次長花敬群在台東多找基地建社宅。

蔡英文總統強調，以前多數人都認為，社會住宅要蓋在都會區，但她認為台東也有這個需求，但要蓋社會住宅重點就是尋找基地， 且最好是國有地，土地取得成本低，更適合蓋社會住宅，她也認為台東應該可以找到蠻多適合土地，希望透過社會住宅來平抑高漲的房價。

中央推動社會住宅政策，營建署、國家住宅及都市更新中心，規畫台東興建3處社會住宅，其中基地面積最大達0.8公頃的大同路「海濱好室」基地，預計9月動工、2025年完工。

台東社會住宅「海濱好室」建築基地。（蔡旻妤攝）

台東社會住宅「海濱好室」建築基地。（蔡旻妤攝）