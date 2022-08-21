主播王鈺婷與王顯瑜（左）、軍事記者葉郁甫（右）聯手播報裴洛西來台的特別報導。（鏡電視提供）

王鈺婷說，在播報氣象前都會去戶外走走，感受一下，讓氣溫不光只是冷冰冰的數字。(鏡電視提供)

外型甜美、個性親切的鏡電視主播王鈺婷播報夜間新聞超過一年，時常在社群上分享工作與生活點滴，活潑的個性吸引不少粉絲。王鈺婷笑說，播夜間新聞的好處，就是每天都能睡得很飽再上工，但也因為都是凌晨才下班，所以王鈺婷特別開發了「夜貓子美食名單」，「大家如果有需要的話，可以私訊我，再跟大家分享，哈哈。」

正值農曆七月期間，王鈺婷自曝自己隨身掛滿平安符才上班，原來是因為阿嬤的叮嚀。「從小阿嬤就耳提面命，農曆七月早點回家，不要去海邊、山上，不要去沒有窗戶的地方，一直以來我都奉為鐵律，但現在因為播夜間新聞，所以才把平安符都帶在身上。」

雖然掛滿平安符，心存善念，想不到王鈺婷還是碰到「有點毛毛的事」。王鈺婷說：「夜報收播時都已經午夜，有一天當我走出攝影棚，竟發現公司後門的門口放著一雙高跟鞋，可是問遍公司同事都沒有人認領。」原本沒特別放在心上，但同事們七嘴八舌地討論，竟然還出現好幾種版本的「都市傳說」，「像是『不可以碰到這雙鞋，會被帶走』，或是『高跟鞋的主人應該很想走出去』之類的，聽得我都有點毛骨悚然了」。就這樣過了幾天，才突然得知，原來是同事忘記把鞋子拿走了，王鈺婷大笑的說：「真的是哭笑不得耶！」

日前美國眾議院院長裴洛西來台，鏡新聞特別加開一小時的特別報導，王鈺婷負責棚內播報，「國際擔當」主播王顯瑜以及軍事記者葉郁甫在外場連線，掌握第一手訊息，內場的部分，事先安排好專家視訊訪談，也有國際中心記者謝梓建針對裴洛西來台的意義、各國反應做綜合解析，盡可能提供觀眾最即時的資訊與最具深度的探討。「棚內棚外攜手合作下，鏡新聞打了漂亮的一仗，覺得非常熱血，新聞魂都被徹底喚醒了。」

除了負責播報夜間新聞，王鈺婷同時也是晚間新聞的氣象主播，每天除了氣象局的分析資料，她也會透過歐洲模式預報關心中長期的氣旋發展，大致掌握未來半個月的氣象變化，王鈺婷說，為了提供更貼近大家生活的天氣資訊，「播氣象前，我喜歡走到戶外感受一下天氣，也會利用休假日到戶外走走，體驗一下溫度、濕度、大雨或豪雨等，分別給人的感覺是什麼，而在這樣的天氣下，又適合或不適合做哪些事。」王鈺婷說，希望透過親身感受，讓氣象不只有冷冰冰的數字，多了一些可以跟大家同頻率的經驗分享，讓生活中有氣象、氣象中也有生活。