「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，新北市為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務可近性，預計2025年前在全市成立7處社區心理衛生中心，21日新店區及中和區首2座社區心理衛生中心開幕，新北市長侯友宜與心理健康司長諶立中及8家責任醫院代表共同宣布「新北市社區心理衛生中心」正式啟動。

侯友宜說，新北市社區心理衛生中心希望為民眾提供「好、安、心」的心理衛生服務，「好」是「好夥伴」、「安」是「安全感」、「心」是「心識能」。

新北市社區心理衛生中心邀請8家責任醫院（耕莘醫院、台北慈濟、雙和醫院、亞東醫院、部立台北、八里療養院、淡水馬偕、汐止國泰）擔任最佳的後盾，也攜手社會局、民政局、新北市中醫師公會等網絡單位成為社區的「好夥伴」。

而新店區社區心理衛生中心首創「央北社宅中醫藥教育園區」，種植十幾種中藥植栽，例如薰衣草、麥門冬等可以協助民眾舒緩情緒。

衛生局表示，新北市社區心理衛生中心將專業的心理資源導入社區，提供專業的心理諮商服務與個案管理服務，讓民眾可以及時求助、增加「安全感」，並在社區內加強辦理心理健康活動，每月為不同族群規劃主題課程，提升民眾的「心識能」。

新店區及中和區社區心理衛生中心自9月1日起新店區每周二下午、每周三上午、中和區每周四下午均有駐點心理師傾聽民眾情緒困擾，即日起開放預約。

另外也因應疫情首度辦理「無敵心心」康復者支持團體，於9到10月心理健康月期間，引導民眾自我覺察與調適身心，歡迎民眾踴躍參加，有空就到社區心理衛生中心走動，一起讓心理更健康。