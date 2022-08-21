國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，引發各界反彈，有網友爆出「中介法提案是國民黨率先於109年9月30日立法院第10屆第2會期率先提出，民眾黨跟進。」民進黨新北市長參選人林佳龍今（21）日對此表示，現在是數位科技、網路時代，如何捍衛民主，而不會讓一些人透過濫用民主去顛覆民主，這是台灣人民共同面對的課題，因此各黨派都提案過，只要不要讓它涉及到黨派之爭，其實應該找得到交集。

林佳龍強調，他從學生時代就捍衛人權，特別是言論自由，這個基本價值絕不容妥協，但台灣也遇到很多的假訊息及詐騙，甚至來自中國的網軍，影響我們國家安全，所以這兩個目標都是我們追求的，捍衛言論自由的基本人權，也要捍衛台灣的國家基本安全。

林佳龍說，國民黨、民眾黨包括民進黨很多的立委都提案過，針對詐騙猖獗傷害人民，假訊息影響國家安全，這是我們要解決的問題，所以目標一致，但方法必須要保障人權、必須要可行，因此政府聽取各界的意見，決定再集思廣益，怎樣立法才能夠達到捍衛人權、國家安全兩大目標。

林佳龍表示，在野黨不需要以此作為黨派鬥爭的工具，立法院就是最好的平台，政黨把他們的主張拿出來，再請教專家和各界的意見，他個人立場很清楚，任何侵犯基本人權，特別是言論自由，我們絕對要捍衛這些基本價值，但是我們也要解決台灣所面臨到的這些假訊息、詐騙案猖獗的國安、社會問題。

媒體詢問。2013年民進黨提案「謠言亦應受到言論自由之保護」林佳龍是第一個連署。對此林佳龍認為，比例原則、性質都應該加以釐清，就像歐美一樣，在社會安定或國家安全、個人言論自由、人權的保障，要找到一個平衡點，基礎就是言論自由的基本人權不容打折，這是我們的價值，也是一個基礎，怎麼能夠兼顧到民主自由的發展，不會被假訊息顛覆，這個也是共同的課題。