紅雀球迷在響尾蛇主場聲援普侯斯。（美聯社）

普侯斯第691轟。（MLB臉書）

普侯斯第692轟。（MLB臉書）

紅雀普侯斯（Albert Pujols）的謝幕球季就是要風風光光的，他21日再度轟出雙響炮，生涯第691轟、第692轟出爐，距離A-Rod的696轟，甚至是700轟都不是夢想了。此戰普侯斯還繳出可怕的單場「4支4」，紅雀打線一齊爆發以18支安打、16比7痛打響尾蛇。

響尾蛇派出左投「瘋龐」龐加納（Madison Bumgarner）先發，身為大聯盟的傳奇右打者，普侯斯沒有錯過炮轟左投的機會，他第2局首度上場就抓準第一球轟成左外野陽春炮，第691轟！這時響尾蛇仍以2比1領先。

4局上又輪到普侯斯打擊，龐加納這次投得很小心，雙方對峙到兩好三壞，但是一顆削邊的四縫線還是被普侯斯逮中，一樣是左邊方向的陽春炮，第692轟！接著紅雀連續安打，將比分追平到4比4。普侯斯生涯對戰龐加納打擊率很高，但只有在12年前轟出1次全壘打，這次雙響炮算是他退休前奉送的大禮，普侯斯另外還有兩支一壘打。

響尾蛇並不是開場就被打爆，其實前8局打完他們只落後1分，直到第9局上半才風雲變色，終結者米蘭辛（Mark Melancon）登板被連續敲安、保送弄成滿壘，響尾蛇緊急換上厄席塔（Edwin Uceta），但是他第2球就被狄揚（Paul DeJong）轟到左外野，滿貫全壘打！壘包清空之後，厄席塔又弄成兩人在壘，然後戈史密特（Paul Goldschmidt）追加一發3分彈！最終紅雀單局海灌8分。