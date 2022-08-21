演出前一晚整排，創辦人李永豐更親自上台進行武術動作指導。（紙風車劇團提供）

為讓所有的觀眾都可看清楚布袋戲偶，紙風車將這次演出的戲偶全部重新製作，較標準戲偶放大快一倍，讓整個戲偶重量跟著加重許多。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團創團30週年新作《哪吒鬧龍宮》，戶外首演場從台中出發，昨（20日）晚在高鐵台中站前廣場演出，現場觀眾人數破萬，一起度過美好的夜晚。

紙風車劇團表示，此次戶外首演，為讓所有的觀眾都可看清楚布袋戲偶，全部戲偶重新製作，較標準戲偶放大快一倍，讓整個戲偶重量跟著加重許多，演員們為操偶而導致食指、中指與大拇指的指縫都磨破皮，更有演員為甩偶，在拋接之間造成整個右手臂發炎。演出前一晚整排，創辦人李永豐更親自上台進行武術動作指導，所有人的努力只為給全場觀眾一場精彩和完美的演出。

台中市文化局表示，近年受疫情影響，民眾生活和藝文團體都非常辛苦，所幸在大家努力配合下，疫情逐漸緩和，因此市府陸續舉辦多場藝文表演活動，一方面積極振興藝文產業，另一方面也藉由親子同樂欣賞藝文來撫慰市民心靈。

紙風車劇團長任建誠表示，《哪吒鬧龍宮》是劇團創團30周年的全新創作，劇中巧妙結合傳統的布袋戲、京劇、武術與官將首身段、北管音樂等多元台灣傳統元素，首度將動畫、數位科技結合傳統藝術，為將劇場體驗完整搬到戶外，大幅調整舞台布景與演員的身段，帶領現場觀眾一同超越時間與空間，享受傳統戲曲的新風貌。

有一名從梧棲帶著小孩前來觀賞的家長表示，透過《哪吒鬧龍宮》劇情，可教育孩子不要莽撞行事，也提醒父母，就連神仙都有可能犯錯，父母在得知孩子犯錯之後，應鼓勵孩子勇於認錯，從錯誤中學習，記取教訓並走出自己的路。今晚的演出是齣寓教於樂的好戲，希望能多多推廣這樣的戲劇表演。