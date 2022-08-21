柬埔寨求職詐騙案8月以來迅速延燒，台南市僅隔1周，最新報案出境柬埔寨失聯者增至43人，警方掌握4人返台，除了日前已現身說法的少年，其他3人都尚未到案，部分甚至被列為「假性被害人」疑為詐騙共犯。

台南市警方上周公布前往柬埔寨民眾共有372人，其中32人由家人報案失聯，經過1周，失聯者再增11人，多數曾有詐騙紀錄，已返台者4人。

台南市刑大主動聯繫4人返台者到案說明，除了日前現身說法的少年外，其餘3人皆推託未到案，有的延期至8月底、有的根本找不到人。

台南市31歲男子自稱因沒錢，看到徵才廣告選擇出國，7月1日一到柬埔寨護照就被詐騙集團沒收，載到山區囚禁，因不願從事詐騙即被轉賣，8月9日自行逃出返台，他並供稱台灣人的轉賣價值有2萬美金。

警方表示，這名男子家住龍崎區，已久未與家人聯絡，原本租屋在安平區，返台後因沒錢不再續租，改以車為家，前往高雄。

男子自柬埔寨返台後，防衛心重，行蹤飄忽不定，電話停用，只使用聊天軟體，警方正循線要求他到案說明案情。

台南市通報失聯人數再攀升，警方表示，台南市7月仍有11人出境柬埔寨，8月已無人出境該國紀錄，因檢警辦案需要有被害人才有著力點，盼陸續返台的被害人能到案說明。