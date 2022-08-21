鍾欣凌因翻不上獨木舟，下定決心減肥。（衛視中文台提供）

曾國城（左起）、嚴藝文、楊貴媚、鍾欣凌、宇珊、巴鈺。（衛視中文台提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文日前錄製衛視中文台《一袋女王》，分享主持實境節目的點滴及互爆糗事，3人為了參加小琉球國小畢業生的獨木舟環島挑戰，沒想到3人中不怕水的鍾欣凌狀況連連，尷尬的突發狀況也讓她下定決心減肥，至今已經成功減重5公斤。

3人在小琉球參加當地國小畢業生的獨木舟環島挑戰，鍾欣凌說第一天教練要3人輪流體驗，學習在踩不到底的海上怎麼爬回獨木舟，水性頗好的鍾欣凌不怕水，但沒想到要爬上獨木舟時，卻因為肚子卡在船身，一直上不去，只好同時出動幾位教練，推跟拉同時用力，但還是上不去，最後有位教練將獨木舟船身側立先把鍾欣凌的肚子卡上去，兩邊再同時施力，超尷尬的鍾欣凌趕緊側身翻上獨木舟後，再翻回正面，沒想到泳衣下擺竟然整個翻起來，害她整個胯下曝光，緊張的對著空拍機說：「幫我打馬賽克！」超好笑畫面讓全場笑瘋，也讓她下定決心減肥。

不識水性的楊貴媚怕自己如果沒有先動作，一樣怕水的嚴藝文會更害怕，所以身先士卒搶先挑戰，沒什麼臂力的她努力了半天，在教練的幫忙下總算順利完成。嚴藝文則是挑戰前，就跟鍾欣凌地說自己一定要一次就成功，不然整個國小的小朋友，加上攝影機、空拍機，所有眼睛跟鏡頭都從背後注視著，如果花太多時間，自己的屁股會一直在水面跟獨木舟之間上上下下，這畫面讓她完全無法想像，還好在「羞恥心」的加持下一次成功，鬆了一口氣。

鍾欣凌爆料有次去台南錄影時發現的秘密，她說，有次大家住在一棟歷史悠久的民宿，半夜起來上廁所時，聽見好大聲的打呼聲，她心想一定是嚴藝文，就跑去嚴藝文房門口偷聽，沒想到卻是一片寂靜，鍾欣凌這才確定此起彼落的打呼聲是來自她心中認為最氣質高雅的楊貴媚，她開心的跑去楊貴媚門口開心地邊聽邊笑， 讓一旁有些不好意思的楊貴媚大喊：「沒有那麼誇張！」並趕緊解釋可能是從小氣管不好造成的。本集將8月22日(一)晚上10點衛視中文台播出。