近日民眾於臉書反映收到勞保局所寄發繳款單為詐騙假信件，勞保局澄清，該二封繳款單均為勞保局所寄發之文件，一是保險費繳款單，另一是勞工退休金繳款單，請民眾安心。

勞保局表示，保險費繳款單及勞退繳款單，勞保局都會在每個月25日前分別寄發給投保(提繳)單位，兩張繳款單上均有清楚載明繳款單名稱及列出款項名目，且如對繳款單內容有疑義，繳款單左上角均印有勞保局聯繫總機及分機，如有不明瞭可進一步洽詢。

勞保局強調，勞保局辦理多項保險及勞工退休金業務，所寄發的繳款單，除了保費繳款單及勞工退休金繳款單，還有國民年金保險繳款單，投保(提繳)單位或民眾如接獲勞保局寄發的繳款通知單，民眾務必先看清楚內容。

勞保局指出，如有疑慮，可電洽勞保局服務電話(02-2396-1266)，或直接進入勞保局全球資訊網首頁，於「線上申辦」向下點選「保險費／勞工退休金查詢及補單」或「國民年金保險費補單及繳費證明」，就可以查詢或補印繳款單。