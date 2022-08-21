俄羅斯總統普丁的「精神嚮導」、有「普丁大腦」之稱的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina），20日晚間在駕車途中座車突然爆炸，杜吉娜當場喪命，據悉事發當時駕駛另一輛車同行的杜金全程目睹女兒座車爆炸，驚駭得雙手抱頭，友人認為這起汽車炸彈攻擊可能是鎖定杜金父女，而杜金幸運逃死。

Darya Dugina has been assassinated. She was a guiding light against the neo-liberal degenerate agenda and NATO's march for world domination and destruction. A hero who could have saved the world. Her father was on the scene, unfathomable. Everything changes now. RIP #DaryaDugina pic.twitter.com/GneWuS2LXM — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) August 21, 2022

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「野獸日報」（The Daily Beast）、英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，俄羅斯「塔斯社」（TASS）21日報導，一輛豐田（Toyota）轎車20日晚間行經莫斯科郊區布爾什耶維亞澤米（Bolshiye Vyazemy）村時，座車突然爆炸陷入火海，車內的女性駕駛當場死亡，死者正是俄國極右哲學家杜金的30歲女兒杜吉娜。

Woke to the awful news that Darya Dugina has been assassinated via car bomb. Her father Alexander Dugin was on the scene. They murdered a young woman just to get to her father. That is the nature of our enemy.



I can no longer stay silent. Such an escalation will not be forgiven pic.twitter.com/idOLwtqwOx — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) August 20, 2022

報導引述杜吉娜友人克拉斯諾夫（Andrey Krasnov）的說法，證實杜吉娜的死訊。他說爆炸的轎車其實是杜金的車，但是當天換杜吉娜駕駛，杜金則開另外一部車，據他所知，杜金、或者是兩人都是這起爆炸攻擊的目標。

另外據俄羅斯網路媒體「Baza」報導，杜金父女當晚剛參加完一場文學音樂祭活動，兩人分別駕車返家，據俄國小提琴家倫德斯特姆（Pyotr Lundstrem）的說法，杜金原本要駕駛自己的豐田汽車，但在最後一刻改駕駛另一輛轎車，他的座車就跟在女兒座車的後方，因此當爆炸發生時，杜金全程目睹。

現場畫面顯示，白色豐田轎車陷入火海，四周馬路散布零碎的汽車零件，杜金則在路旁雙手抱頭，看起來相當焦慮。

I doubt the rumour that the assassination attempt was supposed to be on Alexander Dugin instead of his daughter Darya Dugina. It was her car they stuck the bomb to. Do not doubt the level of evil the enemy is capable of. They knew that this would devastate him. pic.twitter.com/dhk1XEgJ8l — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) August 21, 2022

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）21日也證實杜吉娜的死訊，指出豐田轎車的爆炸裝置在晚間9時引爆導致爆炸，目前當局已對這起事件展開刑事調查。

俄羅斯媒體將這起爆炸描述為針對杜金的暗殺事件，在烏克蘭東部自行建立「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的親俄份子領袖普希林（Denis Pushilin）指控幕後兇手是「烏克蘭政權的恐怖份子」。

Daughter of Vladimir Putin’s informal geopolitical advisor Prof Dugin, Dr Darya Dugina, both are in UK sanctions over Ukrainian War - her vehicle exploded in Russia tonight.



Dugin is labelled as one of key Putin’s polar world power redesigners. Explosion was massive pic.twitter.com/Jhv8bsZxHI — Bo Mbindwane (@mbindwane) August 21, 2022

杜金是俄羅斯極右派作家，他被譽為俄羅斯入侵烏克蘭的「建築師」及「精神嚮導」，據悉他的思想對普丁影響深遠，因此又被稱為「普丁的大腦」。

1992年出生的杜吉娜大力支持俄羅斯入侵烏克蘭，4月俄軍殘暴屠殺烏克蘭基輔近郊布查鎮（Bucha）居民的消息曝光後，杜吉娜曾稱是美國選擇布查鎮進行屠殺，因為布查鎮音似英文的「屠夫」（butcher）。