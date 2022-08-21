俄羅斯總統普丁的「精神嚮導」、有「普丁大腦」之稱的俄國哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒杜吉娜（Darya Dugina），20日晚間在駕車途中座車突然爆炸，杜吉娜當場喪命，據悉事發當時駕駛另一輛車同行的杜金全程目睹女兒座車爆炸，驚駭得雙手抱頭，友人認為這起汽車炸彈攻擊可能是鎖定杜金父女，而杜金幸運逃死。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「野獸日報」（The Daily Beast）、英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，俄羅斯「塔斯社」（TASS）21日報導，一輛豐田（Toyota）轎車20日晚間行經莫斯科郊區布爾什耶維亞澤米（Bolshiye Vyazemy）村時，座車突然爆炸陷入火海，車內的女性駕駛當場死亡，死者正是俄國極右哲學家杜金的30歲女兒杜吉娜。
報導引述杜吉娜友人克拉斯諾夫（Andrey Krasnov）的說法，證實杜吉娜的死訊。他說爆炸的轎車其實是杜金的車，但是當天換杜吉娜駕駛，杜金則開另外一部車，據他所知，杜金、或者是兩人都是這起爆炸攻擊的目標。
另外據俄羅斯網路媒體「Baza」報導，杜金父女當晚剛參加完一場文學音樂祭活動，兩人分別駕車返家，據俄國小提琴家倫德斯特姆（Pyotr Lundstrem）的說法，杜金原本要駕駛自己的豐田汽車，但在最後一刻改駕駛另一輛轎車，他的座車就跟在女兒座車的後方，因此當爆炸發生時，杜金全程目睹。
現場畫面顯示，白色豐田轎車陷入火海，四周馬路散布零碎的汽車零件，杜金則在路旁雙手抱頭，看起來相當焦慮。
另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）21日也證實杜吉娜的死訊，指出豐田轎車的爆炸裝置在晚間9時引爆導致爆炸，目前當局已對這起事件展開刑事調查。
俄羅斯媒體將這起爆炸描述為針對杜金的暗殺事件，在烏克蘭東部自行建立「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的親俄份子領袖普希林（Denis Pushilin）指控幕後兇手是「烏克蘭政權的恐怖份子」。
杜金是俄羅斯極右派作家，他被譽為俄羅斯入侵烏克蘭的「建築師」及「精神嚮導」，據悉他的思想對普丁影響深遠，因此又被稱為「普丁的大腦」。
1992年出生的杜吉娜大力支持俄羅斯入侵烏克蘭，4月俄軍殘暴屠殺烏克蘭基輔近郊布查鎮（Bucha）居民的消息曝光後，杜吉娜曾稱是美國選擇布查鎮進行屠殺，因為布查鎮音似英文的「屠夫」（butcher）。
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