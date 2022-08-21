新竹縣21日新增643例COVID-19本土確診案例，分別為285名男性和358名女性，年齡分布在0至89歲，12歲以下115位、65歲以上44位，確診者集中在18至64歲青壯年，約占69％。統計至8月20日為止，新竹縣今年累計確診人數13萬1314人。

新增643例地區分布為竹北市230例、竹東鎮129例、湖口鄉90例、新豐鄉71例、新埔鎮39例、關西鎮22例、芎林鄉15例、橫山鄉2例、寶山鄉21例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉9例、五峰鄉8例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離895人、居家照護列管人數2696人。

因應國際BA.5疫情再起，國內已陸續出現社區傳播。中央流行疫情指揮中心預估，接下來恐有一波疫情高峰。竹縣衛生局指出，目前全台第4劑疫苗涵蓋率仍不高，尤其是長者，新竹縣目前65歲以上長者第4劑接種率不到3成，呼籲長者盡速施打第4劑，降低感染及後續重症、死亡的風險。