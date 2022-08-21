國人遭詐騙到柬埔寨落入工作陷阱、遭人口販運事件頻傳，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷日前赴柬埔寨與民間救援，昨又再成功救出一名青年，今下午3時20分抵達桃園機場，鄭正鈐透露，該名青年因每周入境管制而買不到機票，呼籲政府應有特殊專案放寬限制協助人道救援。

鄭正鈐表示，該名男子媽媽已有付贖金，但付了贖金卻被說沒有機票就不能出園區，因此向立委求援，而台灣現在有每周入境4萬的總格管制，雖然飛機上有空的座位但卻不能賣，昨晚至9點多仍買不到機票。

鄭正鈐指出，昨緊急請民航局協助利用人道回國，再請華航協助，最後逾10點才買到機票，在凌晨1點多才離開園區，目前搭飛機回來的路上，大約下午3時20分到台灣，今天回來也不只一位，還會有另外幾位一起返國。

鄭正鈐坦言，在協調過程中有很多麻煩地方，救援出來後至金邊，也要安排落腳處，中間請很多民間協助，在還沒上飛機前的每個環節都令人擔心，呼籲政府應有特殊專案，放寬每周入境限制，因這些人不是一般旅行，若沒有機票而不能返國真的可惜。