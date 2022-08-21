有些人天生嘴甜，很擅長甜言蜜語，動人情話張口就來，運勢網站《摘星工廠》點名3大星座男很會撩妹，經常逗得異性心花怒放，但始終給不了女友想要的安全感。

▍天秤座

天秤男是典型的討好型人格，很擅長甜言蜜語，加上深知女生都喜歡聽浪漫動人的情話，所以總是無所不用其極的討女友歡心。儘管當下女友確實被逗樂了，但內心深處依舊缺乏安全感，原因在於天秤男對其他漂亮異性同樣百般討好，這讓身為另一半的她們十分無所適從。

▍雙子座

雙子男口才好、反應快，戀愛時動不動就會說上幾句甜言蜜語討女友開心，對方確實也被撩得心花怒放，不過因為雙子男容易給人油嘴滑舌的感覺，加上把握不住和異性相處的分寸感，容易和其他女生曖昧，讓另一半越來越沒有安全感。

▍雙魚座

雙魚男善解人意、愛幻想，不僅擅長營造浪漫溫馨的驚喜，情話也是張嘴就來，但那些唯美又溫馨的承諾，很多時候僅止於嘴巴說說，真正需要兌現的時候，他們又會表現出敷衍、模擬兩可的態度，讓另一半感到相當不踏實。