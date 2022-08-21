「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲和「小班」班艾佛列克7月中在拉斯維加斯互訂終身後，在美國時間20日晚間，於小班位於喬治亞州的占地87英畝、要價2.6億台幣的賴斯伯勒莊園舉行盛大婚禮，翹臀珍換上Ralph Lauren絕美純白典雅婚紗和小班熱吻。與會的嘉賓包含小班的好兄弟麥特戴蒙夫婦、吉米金莫等全換上白色系華服，一同見證這對愛侶，相隔20年後再度廝守的動人時刻。

根據外媒Page Six的報導，小班只願與至親好友分享喜悅，為了保護婚禮的隱私，防止狗仔使用空拍機拍攝，小班早已取得豪宅莊園為禁飛區的許可證，而莊園入口還停放了一輛警車，保全人員會向賓客發放腕帶，以確認身分。

但仍有不少婚宴的獨家照片流出，兩人交換誓言的會場是以奢華的淺色裝飾和插花為主，純潔浪漫宛如童話故事。而翹臀珍婚紗的裙襬在莊園內的長橋上延伸，氣派奪目，2人也與子女在橋頭溫馨合照，夫妻倆不時熱吻，目光離不開彼此，粉紅泡泡飛滿天。

然而傳言看不慣嫂嫂好大喜功，小班的影帝弟弟凱西，直到婚禮進行前幾個小時，仍在美國西岸的洛杉磯，緊盯著他的狗仔攝影都不解問道：「你今天怎麼沒出席哥哥的婚禮？」他則低聲回答：「我有別的事……」然後馬上開車離去。